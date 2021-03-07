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«Рома» обыграла «Дженоа» в домашнем матче Серии А

«Рома» обыграла «Дженоа» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Рома» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 24-й минуте встречи счёт открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини. Результативную передачу отдал полузащитник римской команды Лоренцо Пеллегрини. Таким образом, «Дженоа» продлил серию без побед в чемпионате Италии до 5 матчей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

«Рома» набрала 50 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Дженоа» (27) — на 13-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (59). В тройку лидеров турнира входят «Милан» (53) и туринский «Ювентус» (52).

Италия - Серия А. 26-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Манчини – 24'
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