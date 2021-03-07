«Ливерпуль» — «Фулхэм»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Фулхэма» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Уильямс, Уильямс, Вейналдум, Милнер, Кейта, Шакири, Жота, Салах.
Запасные: Адриан, Трент, Цимикас, Тьаго Алькантара, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Мане, Ориги.
«Фулхэм»: Ареоля, Андерсен, Тете, Эйна, Адарабиойо, Рид, Лемина, Рид, Кавалейру, Лукман, Майя.
Запасные: Фабри, Брайан, Гектор, Конголо, Рим, Робинсон, Лофтус-Чик, Ангисса, Митрович.
«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).
В первом круге турнира «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.
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