Умер ветеран «Локомотива» Вячеслав Клыков

На 73-м году жизни скончался бывший футболист «Локомотива» Вячеслав Клыков, сообщил экс-директор музея «Локомотива» Евгений Алексеев.

«Вячеслав Николаевич всегда тепло рассказывал о времени 50-летней давности. Не все ветераны располагают памятью о тех временах, а он помнил всё в подробностях. Он всегда искренне интересовался делами «Локомотива». 9 января у него был день рождения. Он нормально себя чувствовал. Мне позвонила его дочь, убитая горем, сказала, что вчера Вячеслава Николаевича не стало. Причина смерти – рак поджелудочной железы. Сейчас он был в 57-й больнице. Похоронен будет 9 марта в Подмосковье. Он сам родом из Подольска», — цитирует Алексеева «РБ-Спорт».

Клыков выступал за «Локомотив» в 1971-1973 годах, был капитаном московской команды. Также он играл за калининскую «Волгу», смоленскую «Искру» и другие команды. 9 января ветерану исполнилось 72 года.