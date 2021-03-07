«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.

Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).