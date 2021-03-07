«Сельта» устроила голевую «перестрелку» в матче с последней командой чемпионата Испании

В матче 26-го тура испанской Примеры «Уэска» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Эль Алькорас» в Уэске (Испания) и завершалась со счётом 3:4.
Высокая планка результативности матча была задана ещё в первом тайме. Всё началось с быстрого гола нападающего «Сельты» Санти Мины на 5-й минуте встречи. На 14-й минуте Димитриос Сиовас сравнял счёт, а спустя ещё две минуты Рафаэль Мир вывел «Уэску» вперёд. Но на 37-й минуте Нолито вновь восстановил статус-кво, поэтому на перерыв команды ушли при равенстве на табло.
Первый гол во втором тайме на 52-й минуте забил защитник «Сельты» Уго Мальо. На 74-й минуте «Уэска» сравняла счёт благодаря голу Давида Феррейро. Решающий в матче и победный для «Сельты» гол был забит на 76-й минуте, его автором стал Фран Бельтран.
«Сельта» набрала в 26 матчах 33 очка и занимает 8-е место в чемпионате Испании. «Уэска» (20) — на 20-м месте.
- 7 марта 2021
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