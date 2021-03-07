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«Сельта» устроила голевую «перестрелку» в матче с последней командой чемпионата Испании

«Сельта» устроила голевую «перестрелку» в матче с последней командой чемпионата Испании
Футбол / Испания 0
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В матче 26-го тура испанской Примеры «Уэска» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Эль Алькорас» в Уэске (Испания) и завершалась со счётом 3:4.

Высокая планка результативности матча была задана ещё в первом тайме. Всё началось с быстрого гола нападающего «Сельты» Санти Мины на 5-й минуте встречи. На 14-й минуте Димитриос Сиовас сравнял счёт, а спустя ещё две минуты Рафаэль Мир вывел «Уэску» вперёд. Но на 37-й минуте Нолито вновь восстановил статус-кво, поэтому на перерыв команды ушли при равенстве на табло.

Первый гол во втором тайме на 52-й минуте забил защитник «Сельты» Уго Мальо. На 74-й минуте «Уэска» сравняла счёт благодаря голу Давида Феррейро. Решающий в матче и победный для «Сельты» гол был забит на 76-й минуте, его автором стал Фран Бельтран.

«Сельта» набрала в 26 матчах 33 очка и занимает 8-е место в чемпионате Испании. «Уэска» (20) — на 20-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Уэска
Уэска
Окончен
3 : 4
Сельта
Виго
0:1 Мина – 5'   1:1 Сиовас – 14'   2:1 Мир – 16'   2:2 Нолито – 37'   2:3 Мальо – 52'   3:3 Феррейро – 74'   3:4 Бельтран – 76'
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