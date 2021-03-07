«Зазвонил телефон в столовой — штраф 70 тысяч». Синицын — о системе штрафов в «Краснодаре»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын, который выступал в составе «быков» более восьми лет, рассказал о денежных санкциях в клубе.

«В Перми как-то на 70 тысяч рублей попал. В день игры прогулку проспал. Выскочил из гостиницы минут на десять позже. Догнал ребят, прошелся по городу, вечером победили «Амкар». Но штраф никто не отменял. Опоздал на командное мероприятие, неважно, завтрак это, прогулка или собрание — будь добр, заплати. Зазвонил в столовой телефон — то же самое. Цена фиксированная — 70 тысяч», — цитирует Синицина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Андрей Синицын покинул «Краснодар» в январе 2021 года. Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провёл за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.