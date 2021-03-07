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«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1
Футбол / РПЛ 0
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ему ассистировал Наиль Умяров. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счёте. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, ему ассистировал Промес. Спустя две минуты Ларссон забил четвёртый гол москвичей, результативный пас на счету Умярова. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала. В концовке встречи Ларссон оформил дубль, забив шестой гол в ворота «Краснодара».

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
6 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Соболев – 2'   2:0 Промес – 8'   2:1 Газинский – 56'   3:1 Соболев – 61'   4:1 Ларссон – 63'   5:1 Понсе – 75'   6:1 Ларссон – 83'
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