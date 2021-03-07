«Нам не хватает Тедеско на бровке». Соболев — после разгрома в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (6:1). Российский форвард рассказал о своих впечатлениях от матча и заявил, что красно-белым не хватало на тренерском мостике Доменико Тедеско.
«Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на моё состояние. Просто у «Спартака» сейчас всё получилось. Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми. Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст мяч. Понял, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание. «Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться. Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
- 7 марта 2021
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