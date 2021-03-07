Гвардиола — о матче с «МЮ»: это футбол. Иногда случаются такие матчи. Поздравляю соперника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Это был фантастический матч. «Манчестер Юнайтед» играет в невероятно высокий прессинг, а также очень быстро убегает в контратаки. Мы играли хорошо. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, поэтому поздравляем «Юнайтед».
После этого матча будет куча новостей с заголовками: «Манчестер Сити» наконец-то проиграл. Но действительно важная новость — это 21 победа подряд. Впереди предстоит разыграть ещё 30 очков, и мы должны снова начать выигрывать.
Это футбол. Иногда такие матчи случаются. Мы играли гораздо лучше, чем в матче с «Вест Хэмом», но тогда мы победили, а сегодня наоборот.
Мы всегда делаем одно и то же. Победив в одном матче, уже готовимся к следующему. Сегодня произойдёт то же самое. Мы проиграли, но уже думаем о следующей встрече. Это урок для нас. Даже при счете 0:2 мы играли очень хорошо и продолжали давить», — цитирует Гвардиолу BBC.
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«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.
- 7 марта 2021
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