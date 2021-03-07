Мостовой о Тедеско: у него дисквалификация, а он сидит в ложе Федуна. Не понял этого

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу поведения главного тренера красно-белых Доменико Тедеско во время дисквалификации.
«Мне не очень понятно, почему Тедеско сидел в ложе Федуна. Он же наказан, у него дисквалификация, а получается он сидит даже в лучших условиях, чем тренерский штаб. Что это такое? Мы рады за «Спартак», но это не дело. Поборются ли за чемпионство? Да, я всегда это говорил, ещё в начале чемпионата. Промес пришёл, отрыв небольшой. Сейчас начнутся разговоры о том, что Тедеско надо оставить, но это будет неправильно. Человек делает всё что хочет, меняет решения. С такими возможностями «Спартак» должен быть в тройке как минимум», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 7 марта 2021
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