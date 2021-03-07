Федун: порадовал Антоха Квинси. Повезло, что он доигрывает карьеру в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о прерванной серии из четырёх поражений подряд и игре Квинси Промеса в матче с «Краснодаром» (6:1).



«Давайте откровенно, у нас было четыре поражения, это беспокоило. Когда Тедеско объявил, что уходит, после этого команда играла неудачно. Сегодняшний матч доказал, что команда предана тренеру, нацелена зацепиться за Лигу чемпионов. Вы видите, что качество футболистов есть. Ну и меня порадовал Антоха Квинси. Он заводила, старался, бился и подталкивал игроков. Вот такой нам был нужен игрок, который себя чувствует лидером не формально, а реально.



Будет ли строиться вокруг него команда? У нас много игроков, конечно, Квинси обладает харизмой, потому что он игрок высокого класса. Нам повезло, что он доигрывает карьеру у нас в «Спартаке», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.