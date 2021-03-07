Хинкель: если бы «Спартак» сел к своим воротам, нам сказали бы, что мы боимся «Краснодара»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча с «Краснодаром» (6:1) пояснил, почему красно-белые сделали ставку на атакующий футбол.
«Открытый футбол и не было ли желания сесть в оборону после двух мячей? У «Краснодара» были моменты, но когда прессингуешь, забиваешь быстрые голы, то должна быть удача. Не было задачи садиться к своим воротам. Напомню, мы играли против команды, которая играла в ЛЧ. А если бы мы сели к своим воротам, то нам сказали бы, что мы их боимся. Мы прекрасно готовы физически, поэтому прессинговали соперника все 90 минут.
Сегодня забили быстрые голы – это следствие той самоотдачи, которую показали ребята. Ошибкой ли было уходить со схемы в три центральных защитника изначально? Нет. В этом и смысл работы тренера», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 7 марта 2021
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