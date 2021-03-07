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«Это лучшая игра при Тедеско». Федун — о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром»

«Это лучшая игра при Тедеско». Федун — о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлением от победы в матче с «Краснодаром» (6:1) и прокомментировал должность своей супруги Заремы Салиховой в клубе.

«Спросите у Галицкого, что с «Краснодаром». Мне понравилось, как они играли.

«Соболев — молодец, растёт, старается, очень амбициозный и здоровый парень. Это надежда сборной России. Поздравил его с днём рождения, поцеловал.

С Романцевым пока не общался. Безусловно, он остался доволен игрой. Папе своему передаю привет, он тоже сейчас болеет, ему уже 93. Такая победа придаёт сил.

Наверное, это лучшая игра при Тедеско, но каждый матч стирается, были и другие хорошие игры. Должность Заремы? Моя жена. Давайте, я начну про ваших жён спрашивать. У многих из вас четверо детей? Нет, ну вот. Остальное кто-то придумывает. Даже когда обсуждают судейство, вспоминают про Зарему Салихову», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Федун рассказал о бюджете и трансферном плане «Спартака»
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