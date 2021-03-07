Федун рассказал о бюджете и трансферном плане «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможную отставку главного тренера Доменико Тедеско и рассказал о бюджете и трансферном плане красно-белых.
«Даже если кандидаты на место Тедеско есть, я вам не скажу, пока контракт не будет подписан. Пока задача закончить сезон так, чтобы были шансы поиграть в Лиге чемпионов. Давайте оставим интригу по новому тренеру на май.
Попадание или непопадание в ЛЧ никак не повлияет на бюджет и трансферы. Он у нас утверждён, мы по нему идём. Старая-новая команда в руководстве оценила все недостатки и достоинства, которые были раньше. Они пришли с новым энтузиазмом. За трансферный план выходить не будем никуда. Нет такого, что нам надо кого-то продать, чтобы вписаться в ФФП», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 марта 2021
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