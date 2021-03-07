Хинкель: в декабре нам говорили, что у «Спартака» нет гибкости. На сборах она появилась

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после матча с «Краснодаром» (6:1) высказался о появлении новой игровой схемы.
«Я помню декабрьские матчи, нам тогда все говорили: вы предсказуемы, у «Спартака» нет гибкости. На сборах мы начали работать над новой схемой, гибкость появилась. Два матча сыграли по новой, сегодня вернули старую. Схема с четырьмя защитниками остаётся у нас на вооружении. Те игры, которые мы с ней проиграли, решили ключевые моменты. У Понсе и Мозеса были моменты в игре с «Динамо» при счёте 0:1, в игре с «Рубином» был момент у Соболева», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
- 7 марта 2021
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