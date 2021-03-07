Бруну Фернандеш: чтобы бороться за чемпионство, мы должны побеждать не только «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о победе в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).
«С «Манчестер Сити» всегда трудно играть. Они великолепны в обращении с мячом, и им очень тяжело противостоять. Сегодня мы сделали почти всё идеально.
Чтобы бороться за чемпионство, мы должны думать не только о победе над «Ман Сити», а о победе в каждой встрече.
Открыть счёт на первой минуте — идеальный сюжет для нас. Благодаря этому в дальнейшем у нас было больше пространства для контратак. Мы оставались сосредоточенными до конца матча. Когда мы хорошо обороняемся, мы знаем, что у нас будут шансы забить и победить.
Английская Премьер-лига — это не спринт. Этот турнир — настоящий марафон. Мы должны делать всё, что в наших силах, и не думать о других», — цитирует португальского полузащитника BBC.
Видео гола Бруну Фернандеша в манчестерском дерби
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.
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