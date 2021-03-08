«В РПЛ новый папа!» «Рубин» поздравил с 8 Марта пародией на популярный сериал

«Рубин» опубликовал оригинальное поздравление с Международным женским днём, который празднуется сегодня, 8 марта.
Казанский клуб в своём YouTube-канале представил пародию на заставку популярного сериала «Новый папа». Вместо главного героя, роль которого сыграл актёр Джуд Лоу, в видео выступил главный тренер команды Леонид Слуцкий, эффектно прошедший между футболистами с букетом цветов. В конце ролика на экране появляется надпись: «Милые дамы, с праздником 8 Марта вас!» Видео названо: «В РПЛ новый папа!»
Сегодня «Рубину» предстоит сыграть с «Зенитом». Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
- 8 марта 2021
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