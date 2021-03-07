Что спасёт «Зенит» в Казани? У Слуцкого большие проблемы

В этом сезоне РПЛ «Зенит» проиграл только «Рубину» и «Динамо». Причём команда Леонида Слуцкого смогла сделать то, чего давно никому в России не удавалось: одолеть чемпиона на «Газпром Арене». Оттого встреча казанцев с санкт-петербуржцами в 21-м туре РПЛ особенно интригует. Вполне возможно, что «Рубин», вдохновлённый победой над «Спартаком» в Москве, опять сотворит сенсацию в матче с «Зенитом», ведь сине-бело-голубые пока не в лучшем состоянии (поражение в Кубке России и ничья в РПЛ в первых двух играх 2021 года). Вдобавок Слуцкий – неудобный соперник для Сергея Семака, он дважды переигрывал своего бывшего помощника в сборной России. Впервые это случилось в марте 2014-го в матче ЦСКА – «Зенит» (1:0), когда Семак был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Лучано Спаллетти, а в октябре 2020-го Леонид Викторович выиграл уже с «Рубином» (2:1).

Впрочем, очередная победа над чемпионом будет сродни подвигу. О причинах этого Слуцкий говорил в предматчевом интервью для официального сайта клуба:



«У нас достаточно серьёзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком», а перед игрой с «Зенитом» приняли совсем уж массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, наша основная задача, чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии. Не все, наверное, смогут играть на своих родных позициях».



Против «Зенита» могут не сыграть 10 футболистов «Рубина»! Вот о ком речь:

«Зенит» выиграет три Кубка УЕФА за 10 лет». Куда пропал экс-президент РФС Фурсенко У него были грандиозные планы – вплоть до победы на чемпионате мира!

Силвие Бегич



Центральный защитник получил во встрече со «Спартаком» четвёртую жёлтую карточку. Дисквалифицированного Бегича будет не хватать, так как хорват с ростом 197 см навязал бы борьбу Артёму Дзюбе. Матч первого круга с «Рубином» стал худшим для Дзюбы в нынешнем сезоне: центрфорвард «Зенита» не нанёс ни одного удара и выиграл лишь три единоборства из девятнадцати! В этом была и заслуга Бегича.



Оливер Абильгор



Опорный полузащитник был удалён в матче со «Спартаком» и тоже дисквалифицирован. Датчанин – важная фигура и для развития атак «Рубина», и с точки зрения обороны. В этом сезоне РПЛ он совершает больше всех ТТД в составе казанцев (90 при 83% успешных в среднем за 90 минут), делает 10 перехватов, 8 подборов и 3,8 отбора мяча. Да и Абильгор с его ростом 192 см пригодился бы для сдерживания Дзюбы.



Олег Шатов



Несложно догадаться, насколько обидно Шатову пропускать матч со своей бывшей командой. Все мы помним гол Олега в ворота «Зенита» и его слёзы на «Газпром Арене», когда полузащитник выступал за «Краснодар». Кроме того, он участвовал в игре первого круга и внёс свой вклад в неожиданную победу «Рубина» в Санкт-Петербурге. Шатов, как и Бегич, заработал со «Спартаком» четвёртую жёлтую карточку.

Зачем «Зениту» Джанаев? В ЦСКА отказались от вратаря из-за его спартаковского прошлого Чемпион России интересуется голкипером «Сочи», а также Ильёй Лантратовым из «Химок».

Леон Мусаев



Ещё один экс-зенитовец в составе казанцев. Более того, воспитанник санкт-петербургского клуба, проданный зимой в «Рубин» за 500 тыс. евро. Мусаев был заменён по ходу второго тайма матча со «Спартаком» из-за небольшого повреждения. Впрочем, в отличие от Шатова участия центрального полузащитника во встрече с «Зенитом» нельзя исключать. Леон наверняка хотел бы сыграть, несмотря ни на что.



Хван Ин Бём



Корейский центрхав – селекционная находка «Рубина». Хван Ин Бём быстро стал одним из ключевых игроков команды Слуцкого: в первой части сезона он выполнял больше всех передач в составе казанцев (52 паса при 86% точности за 90 минут) и совершал 7 подборов мяча. Однако зимой легионер получил травму ахиллова сухожилия из-за того, что бегал в отпуске по асфальту. До сих пор восстанавливается.



Мицуки Саито



Японец перешёл в «Рубин» в зимнее окно. Слуцкий был очень доволен приобретением. «Нам прекрасно известен уровень Саито. Это очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объёмом», – говорил тренер. Но до лета многообещающий новичок точно не сыграет за казанцев. На сборах он получил травму связок голеностопа и пропустит около четырёх месяцев.

Скандальный блогер пошутил над Слуцким. Тренер сильно ответил! Давидыч не на того напал.

Александр Зуев



Для Зуева встреча с его бывшей командой «Спартаком» завершилась уже на 25-й минуте. Александр вынужден был покинуть поле из-за травмы, которая не позволит ему сыграть и с «Зенитом». Это тоже ощутимая потеря для Слуцкого. Переквалификация бывшего атакующего хавбека в крайнего защитника проходила успешно, в частности, Зуев входил в топ-3 игроков казанцев по отборам (4,6 в среднем за 90 минут).



Михаил Меркулов



Выбыл у «Рубина» и другой фланговый защитник – Меркулов. В нынешнем сезоне новичок казанского клуба, перешедший летом 2020-го из «Урала», не всегда попадает в основу, тем не менее с учётом кадрового дефицита точно был бы не лишним в обойме. Он получил травму в феврале в спарринге с «Томью» на сборах. До этого Меркулов тоже залечивал повреждение, так что остался без нормальной подготовки.



Алексей Грицаенко



Из «Тамбова» зимой бежали игроки, и двое из них добежали до Казани. Вот только пока их дебюты откладываются. Центральный защитник Грицаенко также получил травму в февральском спарринге с «Томью» – серьёзно надорвал боковую связку колена. Его не стоит ждать на поле в ближайшее время. На этой позиции распоряжении Слуцкого остаётся лишь пара Филип Уремович – Карл Старфельт.

«У меня было всё – не хватало мозгов». Слуцкий считал Рябых самым талантливым учеником Был капитаном юношеской сборной России и мог перейти в «Интер».

Михаил Костюков



Второй новичок из «Тамбова» – форвард Костюков. Матч со «Спартаком» он в любом случае пропустил бы из-за перебора жёлтых карточек, но сообщалось и о повреждении у игрока. Возможно, он не поможет «Рубину» во встрече с «Зенитом». Правда, с точки зрения игры в атаке для Слуцкого главное, что в строю Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович. Эти двое в связке способны разорвать любую оборону.