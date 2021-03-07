Газинский назвал причину разгромного поражения «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский считает, что «быки» уступили «Спартаку» с разгромным счётом, так как не справились с быстрыми атаками соперника и сыграли позиционно ненадёжно.
«Безобразно начали. Потом были подходы. Конечно, такое количество мячей пропускать непозволительно. Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед болельщиками. Сделаем всё, чтобы в дальнейшем такое не повторилось. Мы не справились с тем, что «Спартак» будет выбегать в быстрые атаки. Позиционно мы сыграли ненадёжно. Я как капитан должен вдвойне подсказывать и помогать. Но в целом мы должны действовать как команда», — приводит слова Газинского «Матч ТВ».
Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 7 марта 2021
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