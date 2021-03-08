ЭСК РФС поддержала спорные решения судей в матчах «Краснодар» — «Урал» и «Химки» — «Уфа»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



После матча «Краснодар» — «Урал» (2:2) гости обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением пенальти в ворота хозяев на 15-й минуте матча.



«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Краснодара». Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк теряет баланс тела в результате наступа на мяч в попытке уйти от контакта с защитником. Данный наступ явился первопричиной падения нападающего, сбив координацию его движения и не позволив своевременно поставить опорную ногу на поле для того, чтобы продолжить атакующие действия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.



Также после матча «Химки» — «Уфа» (2:1) хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвёртое в сезоне) нападающему Мохамеду Конате на 60-й минуте матча.



«Судья правильно вынес предупреждение Конате. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Химок» очевидным образом пытался обмануть судью, симулируя нарушение правил игры на себе со стороны вратаря «Уфы» Александра Беленова», — говорится в сообщении.