Арбитр объяснил, почему гол Ларссона засчитали, несмотря на попадание мяча в руку Умярову

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с четвёртым голом «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).
«Когда Ларссон забивал четвёртый гол «Краснодару», мяч он получил от Умярова. Многие начали рассуждать, что Умяров играл рукой – тогда «Спартак» получил бы пенальти вместо четвёртого гола. Но судьи сделали всё правильно.
К Умярову летел мяч и попал в бедро, от бедра отскочил в руку, которая находилась в естественном положении, – внизу. Дальше Умяров одним касанием отправил Ларссона один на один с вратарём. Здесь важно понимать, что «Спартак» не находился в атаке, они все были в штрафной. Просто Умяров вынес мяч. Если бы мяч попал в руку Ларссона, то да – это игра рукой в атаке, а у Умярова, по новым трактовкам, это просто не нарушение правил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 8 марта 2021
-
16:11
-
15:56
-
15:51
-
15:39
-
15:35
-
15:29
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
15:05
-
15:02
-
14:53
-
14:45
-
14:31
-
14:30
-
14:20
-
14:16
-
14:10
-
14:10
-
13:53
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:48
-
12:36
-
12:18
-
12:07
-
12:02
-
11:46
-
11:34
-
11:21