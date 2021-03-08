Арбитр объяснил, почему гол Ларссона засчитали, несмотря на попадание мяча в руку Умярову

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с четвёртым голом «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1).



«Когда Ларссон забивал четвёртый гол «Краснодару», мяч он получил от Умярова. Многие начали рассуждать, что Умяров играл рукой – тогда «Спартак» получил бы пенальти вместо четвёртого гола. Но судьи сделали всё правильно.



К Умярову летел мяч и попал в бедро, от бедра отскочил в руку, которая находилась в естественном положении, – внизу. Дальше Умяров одним касанием отправил Ларссона один на один с вратарём. Здесь важно понимать, что «Спартак» не находился в атаке, они все были в штрафной. Просто Умяров вынес мяч. Если бы мяч попал в руку Ларссона, то да – это игра рукой в атаке, а у Умярова, по новым трактовкам, это просто не нарушение правил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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