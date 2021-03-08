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Де Лигт и Кьеллини вернулись в общую группу «Ювентуса» перед ответным матчем ЛЧ с «Порту»

Де Лигт и Кьеллини вернулись в общую группу «Ювентуса» перед ответным матчем ЛЧ с «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитники «Ювентуса» Маттейс де Лигт и Джорджо Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Командное занятие прошло сегодня, 8 марта, на базе итальянского клуба. Таким образом, де Лигт и Кьеллини могут быть включены в заявку «Ювентуса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту» состоится завтра, 9 марта, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Напомним, первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 2:1. Туринский «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».

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