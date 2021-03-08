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«Зенит» сыграет с «Рубином» в выездной форме. Изначально экипировку забыли привезти

«Зенит» сыграет с «Рубином» в выездной форме. Изначально экипировку забыли привезти
Футбол / РПЛ 0

В «Зените» прокомментировали новость, что клуб забыл привезти игровую форму для футболистов в Казань на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Команда выйдет на поле в Казани в выездной форме», — сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, из-за курьёзной ситуации «Зенит» был вынужден заказывать дополнительный чартерный авиарейс, чтобы в Казань привезли экипировку. Сообщалось, что такой чартер обойдётся сине-бело-голубым в 2-4 млн рублей.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт сегодня, 8 марта, на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Зенит» забыл привезти форму на матч с «Рубином». Её доставят в Казань чартером
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