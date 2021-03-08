Слуцкий: не буду писать Дзюбе в «Инстаграме» после незабитого пенальти

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1. Результат матча прокомментировал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Главные эмоции после матча? Опустошение. Победили вопреки, потому что у нас были большие кадровые проблемы в центральной зоне. Они ещё усилились потерей Мусаева. Костюков впервые в жизни играл на позиции «шестёрки». Качество поля очень тяжёлое, много верховой борьбы. Может, не так много футбола было, сколько старания, желания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах. Матч, который запомнится надолго.

Пенальти Дзюбы? Естественно, я буду говорить, что это спасение Дюпина. Наверняка мой коллега скажет обратное. Напишу ли что-то Артёму в «Инстаграме»? Это не та ситуация, которую нужно как-то дополнительно педалировать. Думаю, он пережил столько ситуаций, что это также не тот случай, когда ему требуется дополнительная поддержка. Он достаточно силён для того, чтобы с этой ситуацией справиться», — сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».