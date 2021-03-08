Азмун: сегодня самый неудачный день, который только можно представить

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение в матче с «Рубином» (1:2).
«Что сегодня произошло? Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.
Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.
- 8 марта 2021
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:00
-
19:51
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:22
-
19:22
-
19:14
-
19:11
-
19:07
-
18:59
-
18:40
-
18:34
-
18:34
-
18:11
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:28
-
17:14
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:22