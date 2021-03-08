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Азмун: сегодня самый неудачный день, который только можно представить

Азмун: сегодня самый неудачный день, который только можно представить
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение в матче с «Рубином» (1:2).

«Что сегодня произошло? Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.

«Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче с «Зенитом»
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