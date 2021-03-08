Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Аталанты» на матч 26-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Аталанта».
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лаутаро Мартинес, Лукаку.
«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Джимсити, Ромеро, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Даниэле Биндони и Давиде Империале. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.
«Интер» набрал в 25 встречах 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (49) — на 5-м месте.
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