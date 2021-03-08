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«Ницца» — «Монако». Платная прямая трансляция
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Головин — в запасе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Ниццей»

Головин — в запасе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Ниццей»
Футбол / Франция 0

Сегодня, 8 марта, «Ницца» встретится с «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и начнётся в 23:00 мск. Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт матч на скамейке запасных.

«Ницца»: Бенитес, Данильюк, Камара, Нсоки, Салиба, Тодибо, Шнейдерлен, Лис-Мелу, Морис, Гуири, Маолида.

«Монако»: Маецки, Балло-Туре, Марипан, Дисаси, Агилар, Фофана, Фабрегас, Чуаэми, Дьятта, Йоветич, Фолланд.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Монако» 13 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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