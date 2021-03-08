Халк продемонстрировал свою суперсилу в дебютном матче за «Атлетико Минейро»

В понедельник, 8 марта, бывший нападающий «Зенита» Халк провёл дебютный матч в составе «Атлетико Минейро». В одном из эпизодов 34-летний бразилец оправдал своё прозвище в честь одноимённого персонажа вселенной Marvel, обладающего нечеловеческой силой.
В матче чемпионата штата Минейро с «Уберландией» один из соперников попытался отобрать у Халка мяч. Экс-форвард «Зенита» сыграл корпусом и оттолкнул полузащитника «Уберландии» Франко. Толчок оказался настолько сильным, что оппонент Халка отлетел на несколько метров. При этом судья не разглядел в этом эпизоде нарушение правил.
Видео с толчком Халка уже стало вирусным — бразилец в очередной раз впечатлил футбольную общественность своими физическими данными.
Права на видео принадлежат «Federação Mineira de Futebo». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «ge».
«Атлетико Минейро» переиграл «Уберландию» со счётом 4:0. Халк результативными действиями не отметился.
Последним клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразильский футболист провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого нападающий защищал цвета «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга в 145 матчах Халк забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи.
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