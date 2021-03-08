Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Халк провёл дебютный матч за «Атлетико Минейро»

Халк провёл дебютный матч за «Атлетико Минейро»
Футбол / Южная Америка 0

Бразильский нападающий Халк дебютировал в составе «Атлетико Минейро». Форвард отыграл все 90 минут в матче лиги Минейро с «Уберландией». Встреча завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 4:0.

Напомним, Халк стал игроком «Атлетико Минейро» в конце января текущего года. После прохождения медицинского осмотра 34-летний футболист заключил соглашение с бразильским клубом, рассчитанное до 2022 года.

Последним клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразильский футболист провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого нападающий защищал цвета «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга в 145 матчах Халк забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи.

Артём Дзюба рассказал о главном розыгрыше от Халка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021