Халк провёл дебютный матч за «Атлетико Минейро»

Бразильский нападающий Халк дебютировал в составе «Атлетико Минейро». Форвард отыграл все 90 минут в матче лиги Минейро с «Уберландией». Встреча завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 4:0.



Напомним, Халк стал игроком «Атлетико Минейро» в конце января текущего года. После прохождения медицинского осмотра 34-летний футболист заключил соглашение с бразильским клубом, рассчитанное до 2022 года.



Последним клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразильский футболист провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого нападающий защищал цвета «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга в 145 матчах Халк забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи.

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