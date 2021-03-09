Пирло: Роналду в огне, он с нетерпением ждёт матча с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» прокомментировал готовность к игре Криштиану Роналду.
«Криштиану в порядке, такие матчи — его. Он в огне, он отдохнувший и с нетерпением ждёт игры», — приводит слова Пирло Goal.com.
Также главный тренер итальянского клуба оценил состояние других игроков «Ювентуса», у которых были повреждения: «Кьеллини тренировался с общей группой, я думаю, что он может сыграть в завтрашнем матче. Де Лигт работал с общей группой только на разминке, затем он провёл индивидуальную тренировку. Артур готов не на 100%, но он может быть готов завтра, мы надеемся, что он сможет сыграть какое-то время. Бернардески в порядке, и у него есть возможность играть с самого начала, но решение я приму утром. Морате значительно лучше, он амбициозен. Маккенни не может играть все 90 минут, поэтому мы стараемся подвести его к основе как можно лучше.
Мы хорошо знаем, что на нас оказывают давление, но мы не закрываемся. У нас есть всё, чтобы пройти дальше, но мы не недооцениваем соперника. «Порту» — очень хорошая и крепкая команда, но мы — «Ювентус», и нам нужно думать о выходе в четвертьфинал. В этом мачте мы не сможем совершить ни одной ошибки, и нам придётся провести 90 минут с максимальной концентрацией и энергией».
Напомним, в первой игре победу одержал «Порту» — 2:1. Игра в Турине пройдёт 9 марта в 23:00 мск.
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