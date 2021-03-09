Экс-игрок «Лиона» и «Монако» может пополнить состав украинского клуба

«Металл» из Харькова, выступающий во Второй лиге Украины, просматривает 25-летнего атакующего полузащитника Фареса Балули.



Бывший игрок молодежной сборной Франции алжирского происхождения выступал за «Лион», «Монако» и «Лилль», проведя в Лиге 1 в общей сложности 31 матч и забив два мяча. Также на счету Балули четыре матча в квалификации Лиги чемпионов и два – в Лиге Европы. Балули заявлен на сегодняшний контрольный матч харьковчан, сообщает Meta-ratings.com.ua.



«Металл» лидирует в группе «Б» Второй лиги Украины, набрав 29 очков в 11 матчах. Клуб был основан в 2019 году Евгением Красниковым — бывшим спортивным директором расформированного тремя годами ранее «Металлиста». Главным тренером «Металла» является экс-защитник «Шахтёра» и сборной Украины Александр Кучер.