У «Барселоны» первый русскоязычный аккаунт в соцсетях. Игроки записали видео на русском

«Барселона» сообщила о создании первого русскоязычного аккаунта в социальных сетях. Теперь поклонники сине-гранатовых, владеющие русским языком, смогут следить за новостями команды в Viber.



В честь создания нового аккаунта футболисты каталонского клуба — защитники Клеман Лангле и Сержиньо Дест, полузащитники Миралем Пьянич и Френки де Йонг, а также нападающий Антуан Гризманн — обратились к болельщикам на русском языке.



«Привет! Мы запускаем первое сообщество «Барселоны» на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали игроки.

Видео доступно в «твиттере» «Барселоны»:

«Барселона», набрав 56 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая лишь мадридскому «Атлетико» (59), который провёл на матч меньше.