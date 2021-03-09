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У «Барселоны» первый русскоязычный аккаунт в соцсетях. Игроки записали видео на русском

У «Барселоны» первый русскоязычный аккаунт в соцсетях. Игроки записали видео на русском
Футбол / Испания 0

«Барселона» сообщила о создании первого русскоязычного аккаунта в социальных сетях. Теперь поклонники сине-гранатовых, владеющие русским языком, смогут следить за новостями команды в Viber.

В честь создания нового аккаунта футболисты каталонского клуба — защитники Клеман Лангле и Сержиньо Дест, полузащитники Миралем Пьянич и Френки де Йонг, а также нападающий Антуан Гризманн — обратились к болельщикам на русском языке.

«Привет! Мы запускаем первое сообщество «Барселоны» на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали игроки.

Видео доступно в «твиттере» «Барселоны»:

«Барселона», набрав 56 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая лишь мадридскому «Атлетико» (59), который провёл на матч меньше.

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