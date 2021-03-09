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Набабкин может не сыграть до конца сезона

Набабкин может не сыграть до конца сезона
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может не успеть полностью восстановиться до окончания текущего сезона.

«Пока нет никаких прогнозов по возвращению на поле. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично. Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения», — сообщил «Спорт-Экспрессу» агент игрока Арсен Минасов.

Напомним, что 34-летний Набабкин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ в августе прошлого года. Позднее защитник перенёс операцию, а в конце января вернулся к тренировкам в общей группе игроков ЦСКА.

Набабкин поделился впечатлениями от возвращения в общую группу ЦСКА
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