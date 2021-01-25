Набабкин поделился впечатлениями от возвращения в общую группу ЦСКА

Защитник Кирилл Набабкин рассказал о возвращении в общую группу ЦСКА.
«Эмоции от возвращения самые положительные. Я рад, что возобновил тренировки вместе с ребятами. Хоть и работаю пока с ограничениями, всё равно это позитивно и классно. За пару дней до этого предполагали вместе с врачами и реабилитологами, что, если всё будет нормально, с понедельника начнём занятия в общей группе. Так и произошло.
Восстановление ещё продолжается. Даст бог, всё будет нормально. Во время игровых упражнений всё было отлично. Дальше всё будет зависеть от моих ощущений, продолжаю работу! В Кампоаморе почти всё то же самое. Поля в первые дни были мягковаты, но сейчас уже получше. Атмосфера здесь как была убаюкивающей, так и осталась», — приводит слова Набабкина официальный сайт ЦСКА.
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