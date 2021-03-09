Три клуба РПЛ интересуются исландским защитником

Московское «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» проявляют интерес к центральному защитнику «Брондбю» и сборной Исландии Йортуру Херманнссону.



Об этом сообщает Sport24. Действующий контракт 26-летнего футболиста с датским клубом истекает 30 июня этого года.



Херманнссон – воспитанник «Филкир» (Рейкьявик), позднее перебрался в академию ПСВ «Эйндховен». За «Брондбю» выступает с 2016 года. За сборную Исландии начиная с января 2016-го года провёл 17 матчей, был в составе команды на Евро-2016, но на поле не вышел. В текущем сезоне датской Суперлиги сыграл в 14 матчах, не отметился результативным действиями и обошёлся без жёлтых карточек.



Текущая трансферная стоимость игрока — € 700 000, согласно данным Тransfermarkt. Рост – 1,90 м.