«Ждём на стадионе». «Спартак» пожелал здоровья выписанному из больницы Романцеву

Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья легендарному тренеру московского клуба Олегу Романцеву, который был выписан из больницы сегодня, 9 марта.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждём на стадионе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии было объявлено, что у специалиста случился инфаркт, после чего он перенёс операцию на сердце.



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.