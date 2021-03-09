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«Ждём на стадионе». «Спартак» пожелал здоровья выписанному из больницы Романцеву

«Ждём на стадионе». «Спартак» пожелал здоровья выписанному из больницы Романцеву
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба «Спартака» пожелала здоровья легендарному тренеру московского клуба Олегу Романцеву, который был выписан из больницы сегодня, 9 марта.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждём на стадионе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии было объявлено, что у специалиста случился инфаркт, после чего он перенёс операцию на сердце.

Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

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