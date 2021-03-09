Олег Романцев выписан из больницы. В «Спартаке» рассказали о его самочувствии

В московском «Спартаке» подтвердили информацию, что легендарный тренер команды Олег Романцев был выписан из больницы.



«Да, Романцева действительно выписали из больницы. Самочувствие у него хорошее», — сказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии было объявлено, что у специалиста случился инфаркт, после чего он перенёс операцию на сердце.



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

«Врачи сказали, что счёт шёл на часы». Олег Романцев — об операции на сердце