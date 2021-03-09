Синодзука — о звёздах в Японии: Иньеста был добрый. Подольски — «пихал» и даже дрался

Воспитанник московского «Спартака» Иппэй Синодзука рассказал о поведении известных футболистов, выступающих и выступавших в чемпионате Японии. В частности, речь пошла о полузащитнике Андресе Иньесте и нападающем Лукаше Подольски.
«Иньеста был круче всех. Причём не напрягаясь. Просто получал удовольствие от футбола. Правда, ему до сих пор сложно из-за недопонимания с партнёрами — ведь Иньеста пришёл из клуба и лиги другого уровня.
Мои знакомые играли с ним и рассказывали: он добрый и хороший человек. Не пихает никому, только объясняет. А вот Подольски, я слышал, любил пихать, даже дрался на тренировках», — приводит слова Синодзуки Sport24.
Иппэй Синодзука родился в русско-японской семье и до 15 лет жил в пригороде Токио. Родители отправили его в Москву после трагедии на Фукусиме.
- 9 марта 2021
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