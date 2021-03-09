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Френки де Йонг: без Неймара в составе «ПСЖ» «Барселоне» будет легче

Френки де Йонг: без Неймара в составе «ПСЖ» «Барселоне» будет легче
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Мы едины и в последнее время добиваемся хороших результатов, вспомните встречу с «Севильей». Мы едем в Париж, чтобы побеждать и бороться. Неймар — один из лучших футболистов в мире, и если он не сможет сыграть, нам будет легче. Мы всегда должны верить, что можем вернуться в борьбу, но это также нужно доказать на поле», — приводит слова де Йонга Marca.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» состоится завтра, 10 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 мск. Первая встреча завершилась победой французской команды со счётом 4:1.

Неймар не сыграет против «Барселоны» в ответном матче Лиги чемпионов
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