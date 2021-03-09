Президент Примеры оценил вероятность перехода Салаха в испанский клуб

Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о возможном переходе египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в испанский клуб.



«Салах в Примере? При нынешней финансовой ситуации очень маловероятно, что «Ливерпуль» продаст Салаха или какой-то клуб сможет позволить себе приобрести мировую звезду этим летом. Конечно, я надеюсь увидеть Мохамеда в Примере, но не ожидаю крупных трансферов предстоящим летом», — приводит слова Тебаса Liverpool Echo.



Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. С 2011 года Салах вызывается в сборную Египта.

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