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Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом матча «Боруссия» Д – «Севилья»

Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом матча «Боруссия» Д – «Севилья»
Футбол / Лига чемпионов 0

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Севильей», сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 2:2.

20-летний форвард в этом матче отличился дублем.

Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Таким образом, дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила своё выступление в турнире.

Ранее сообщалось, что Холанд быстрее всех забил 20 голов в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 14 матчей.

Напомним, Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в декабре 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Севильей»
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