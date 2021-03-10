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Арбитр Вилков рассказал о проблеме с лишним весом

Арбитр Вилков рассказал о проблеме с лишним весом
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, что постоянно борется с лишним весом.

«У меня есть такая небольшая проблемка: постоянно нахожусь в борьбе с лишним весом. Такое прослеживается и у некоторых футболистов, когда быстро прилипает лишнее. Бывают периоды, когда немного поднабираешь, даже организм уже чувствует, что нужно оперативно избавляться от лишнего. Когда в хорошей форме, и двигаться, конечно же, легче. Проблема есть, я с ней борюсь», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

В ноябре 2020 года глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитров Михаила Вилкова и Владислава Безбородова, судивших скандальные матчи «Краснодара». Михаил работал на встрече «быков» с «Рубином» (3:1), а Владислав – со «Спартаком» (1:3). Рефери были отстранены от работы до конца года.

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