Куадрадо — о вылете «Ювентуса»: неудачи порой приходится переживать и великим командам

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
В первом матче туринцы на выезде уступили «Порту» со счётом 1:2. В ответной встрече, состоявшейся накануне 9 марта, «бьянконери» в дополнительное время выиграли со счётом 3:2, но уступили по сумме двух матчей из-за правила выездного гола.
«Комментировать особо нечего. Я горжусь нашей командой и теми бойцовскими качествами, которые мы продемонстрировали. У нас были шансы и в первом тайме. Когда я бил по воротам в добавленное время, то сразу же вспомнил свой гол в Мадриде в ворота «Атлетико» в 2019-м. К сожалению, на сей раз мяч попал в перекладину. Такое порой случается, но мы профессионалы. Неудачи порой приходится переживать и великим командам», — приводит слова Куадрадо пресс-служба УЕФА.
- 10 марта 2021
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