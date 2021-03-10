Кейру: Новосельцев просто хотел унижать меня и манипулировать нашими чувствами

Экс-баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о воспитании сына Теодора.
«Развитием ребенка полностью занимаюсь я. Это огромная часть моей жизни, к которой я долго шла. Уже с маленького возраста ставила цель, что ребёнку дам максимум. Моменты, когда тебя так предают… Конечно, это очень больно. Но это не значит, что я не буду отдавать всю свою любовь ребёнку, я отдаю её вдвойне. Уверена, что благодаря моему адвокату мы добьёмся справедливости, и я ещё в большей мере смогу дать образование ребёнку.
Иван не выходит на связь. Вы наверное, видели, что у нас была встреча. Я сделала максимум, чтобы у ребёнка был отец. Я переступила через себя и не хотела проецировать эту ситуацию на ребёнка. Иван просто хотел унижать меня и манипулировать нашими чувствами. Как я поняла, он хотел развлекаться с Теодором (сыном. — Прим. «Чемпионата»), чтобы тот давал ему эмоции. Были унизительные моменты. Все думали, что он принимает участие, но на самом деле — это не так.
Я человек, который не жалеет о своей жизни. Я любила, была счастлива. Ответственность за такой поступок полностью на плечах Ивана. Я безумно рада своему ребёнку. Затраты на ребёнка? Все затраты всегда были на моих плечах, даже до рождения ребёнка», — передаёт слова Кейру корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 10 марта 2021
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