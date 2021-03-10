Суд о разделе имущества Новосельцева и Кейру перенесён на 8 апреля

Светлана Климова, адвокат Катерины Кейру, бывшей супруги защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о процедуре раздела имущества.



«Процесс сегодняшний отложили на 8 апреля – трое судей не смогли разобраться с тем, что наворотила судья таганского суда в деле. Очень много разных определений, жалоб, непонятные цифры и выписки из банков. Для того, чтобы разобраться, судьям нужно дополнительное время. Нам сказали предоставить свои расчёты. Наконец-то сторону истца услышали: в первый раз нас спросили, когда они расстались, сколько необходимо взыскать с Ивана Новосельцева денежных средств в счёт компенсации за имущество, которое он продавал, пока брак не был расторгнут. Также поинтересовались, куда Новосельцев на протяжении длительного времени снимал с денежного счёта средства, рассказывая Катерине о том, что они женаты.



Учтут обстоятельства и контракта, который имеет Новосельцев. До сих пор мы не выяснили, с каким клубом он играет и какие денежные средства на каких счетах имеются. То ли это клуб «Зенит», то ли «Сочи». Имущество — это недвижимость, автомобили, денежные средства. Суд сегодня наконец задал вопрос, куда Иван за один день снял цифру с шестью нулями. Какой был ответ? Наверное, он оставил их дома. Очень стыдно слушать истории, когда прячут деньги от собственных детей.



Иваном был подан иск об оспаривании отцовства. На всю страну опозорил свою супругу на тот момент, заявив, что ребенок не его. Сторона истца настояла на тесте ДНК, куда Иван не явился. Мы приехали с ребенком и мамой, но его там не было. Спустя две недели Новосельцев подал заявление, что он признаёт ребёнка и тест не нужен.



Алименты мы до сих пор выбиваем силой, несмотря на то, что ребёнок признан. Мне каждый месяц приходится ездить к судебным приставам, подавать заявление о принудительном перечислении. Это, как минимум, не красит такого именитого футболиста в таком именитом клубе и с таким доходом», — передаёт слова Климовой корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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