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Виктор Онопко рассказал о моменте карьеры, за который ему стыдно до сих пор

Виктор Онопко рассказал о моменте карьеры, за который ему стыдно до сих пор
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о моменте карьеры, за который ему стыдно до сих пор.

«К сожалению, был такой момент. Это история, когда в сборной подписали письмо с просьбой отставки Павла Садырина. По сей день вспоминаю её с болью и ощущением несправедливости по отношению к очень порядочному и преданному делу человеку. Тогда нами управляли те, кто любыми способами хотели убрать Павла Федоровича Садырина и поставить своего человека, убеждая, что так для команды будет лучше. А это иначе как подлостью не назовешь.

Ситуацию изменил Борис Петрович Игнатьев, который позвонил моей жене Наташе и объяснил, что происходит на самом деле. Она рассказала всё мне, а я поговорил с нашими спартаковскими ребятами. После чего мы приняли решение поехать на чемпионат мира в США. Но это была уже не та команда… Сейчас, спустя почти тридцать лет, испытывая чувство вины перед Павлом Федоровичем, ещё раз мысленно прошу у него прощения за ту печальную историю. И только теперь я понял, насколько беззащитны люди нашей профессии», — цитирует Онопко «Спорт-экспресс».

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