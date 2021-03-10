Радченко: «Спартак» сам проиграл чемпионат в 1991-м. Был шанс, а мы его не использовали
Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился воспоминаниями о проигранной борьбе за чемпионство в сезоне-1991. Тогда титул достался ЦСКА.
«Предпоследний матч с «Торпедо» уже по факту ничего не решал. Было понятно, что ЦСКА победит — «Динамо» там ничего не нужно было. Футбольный круг людей — он очень узкий. Все друг друга знают и всё понимают. Мы знали и видели, что ЦСКА сделает всё возможное, чтобы выиграть этот чемпионат. Но «Спартак» его проиграл сам. У нас был шанс, а мы его не использовали» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, сезон-1991 — последний в истории СССР. В конце того года Союз распался, а последним чемпионом страны стал ЦСКА.
«Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа?
30 лет назад стартовал последний чемпионат Советского Союза по футболу. «Армейцев» действительно тянули к золоту?
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