Радченко: «Спартак» сам проиграл чемпионат в 1991-м. Был шанс, а мы его не использовали

Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился воспоминаниями о проигранной борьбе за чемпионство в сезоне-1991. Тогда титул достался ЦСКА.



«Предпоследний матч с «Торпедо» уже по факту ничего не решал. Было понятно, что ЦСКА победит — «Динамо» там ничего не нужно было. Футбольный круг людей — он очень узкий. Все друг друга знают и всё понимают. Мы знали и видели, что ЦСКА сделает всё возможное, чтобы выиграть этот чемпионат. Но «Спартак» его проиграл сам. У нас был шанс, а мы его не использовали» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Напомним, сезон-1991 — последний в истории СССР. В конце того года Союз распался, а последним чемпионом страны стал ЦСКА.

«Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа? 30 лет назад стартовал последний чемпионат Советского Союза по футболу. «Армейцев» действительно тянули к золоту?