Матч 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» обслужит Сергей Иванов

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Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 22-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Химки» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.



«Урал» — «Ротор»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Игорь Синер.



«Арсенал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Юрий Чеботарев.



«Зенит» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Эдуард Малый.



«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Иванов.



«Уфа» — «Рубин»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.



«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.



«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Геннадий Куличенков.