Роман Пилипчук покидает «Спартак-2»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук уходит из московского клуба.
«Пилипчук действительно покидает «Спартак», клуб расторгнет с ним контракт в ближайшее время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее о грядущем увольнении Пилипчука сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
Роман Пилипчук был назначен главным тренером «Спартака-2» 15 января. Контракт со специалистом был рассчитан до конца следующего сезона.
Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Спартак-2», набрав 35 очков в 29 матчах, находится в пяти очках от зоны вылета ФНЛ, на 15-м месте в турнирной таблице.
- 10 марта 2021
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19:43Роман Пилипчук покидает «Спартак-2» Эксклюзив
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