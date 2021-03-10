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Роман Пилипчук покидает «Спартак-2»

Роман Пилипчук покидает «Спартак-2»
Футбол / РПЛ 0
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук уходит из московского клуба.

«Пилипчук действительно покидает «Спартак», клуб расторгнет с ним контракт в ближайшее время», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее о грядущем увольнении Пилипчука сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Роман Пилипчук был назначен главным тренером «Спартака-2» 15 января. Контракт со специалистом был рассчитан до конца следующего сезона.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

«Спартак-2», набрав 35 очков в 29 матчах, находится в пяти очках от зоны вылета ФНЛ, на 15-м месте в турнирной таблице.

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