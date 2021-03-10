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Дом вратаря «Эвертона» подвергся вооружённому нападению. Ему и его семье угрожали мачете

Дом вратаря «Эвертона» подвергся вооружённому нападению. Ему и его семье угрожали мачете
Футбол / Англия 0
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Дом вратаря «Эвертона» и сборной Швеции Робина Ольсена подвергся вооружённому нападению.

Как сообщает Daily Mail, в дом шведского голкипера ворвались неизвестные, когда там находилась вся семья футболиста. Преступники угрожали Ольсену, его жене и маленькой дочери мачете, пока искали в доме драгоценности и другие ценные вещи. Сам вратарь хорошо справляется с ситуацией, но переживает, поскольку на членов его семьи такое нападение могло оказать серьёзное влияние. Источник сообщает, что физически никто не пострадал.

Полиция Великобритании уже начала расследование. «Эвертон» готов предоставить вратарю и его семье всю необходимую помощь, а также предупредил игроков, что нападение могла совершить организованная преступная группировка.

Сообщается, что из-за этого происшествия большинство клубов АПЛ задумалось о том, чтобы предоставить игрокам телохранителей.

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